Segui il Meeting di Rimini con il Centro Culturale San Carlo Borromeo

Con il titolo “Il coraggio di dire io”, citazione tratta da un testo del filosofo danese Søren Kierkegaard, oggi venerdì 20 agosto ha preso il via, con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la quarantaduesima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli che quest’anno si terrà di nuovo in presenza.

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino, che da sempre sostiene e promuove la manifestazione riminese, invita tutti a partecipare al Meeting e a seguire la manifestazione attraverso il sito Internet www.meetingrimini.org dove è consultabile il programma degli incontri, delle mostre e degli spettacoli dell’edizione di quest’anno.

Si possono scaricare da Play Store e Apple Store le versioni Android e iOS dell’APP del Meeting. Un’applicazione che sarà fondamentale per partecipare all’evento, perché permetterà di entrare fisicamente in Fiera dal 20 al 25 agosto, prenotare la partecipazione ai convegni e la visita alle mostre, leggere le news e accedere a contenuti aggiuntivi. Sempre nell’app andranno inseriti i dati del Green Pass, o equivalenti, così da garantire il rispetto delle normative per la protezione dal Covid-19.

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo offre, inoltre, l’opportunità di partecipare in presenza su prenotazione all’incontro trasmesso in streaming da Rimini IL CORAGGIO DI DIRE “IO” che approfondirà appunto il titolo del Meeting 2021. Interverranno Javier Prades, Rettore Università San Damaso di Madrid e Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. L’appuntamento è a Palazzo Verbania a Luino (VA), sabato 21 agosto alle ore 21.00.

Sono ancora disponibili dei posti per l’ingresso che sarà possibile solo su prenotazione e con green pass attraverso le seguenti modalità:

· inviare mail a infopoint@comune.luino.va.it

· oppure telefonare allo 0332 543546

· oppure compilare il form presente sul sito del Comune di Luino: Accedi ai servizi -> Istanze online -> Apertura pratiche -> Cultura, sport e tempo libero -> Palazzo Verbania (prenotazione visita Palazzo Verbania) -> Avvia Pratica (indicare giorno e ora dell’incontro).

Per qualunque chiarimento telefonare al 3385324152