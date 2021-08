“Tutte balle”, le elezioni vanno in campagna

Sui social i candidati sindaci di Gallarate si punzecchiano a suon di balle di fieno.

A dare il via è stato il sindaco di centrodestra Andrea Cassani, che sul suo profilo Instagram ha postato una sua foto in Boschina, sopra una balla di fieno (“le uniche balle che mi piacciono”), sabato 28 agosto: “In campagna elettorale stiamo sentendo un sacco di balle, io alle balle sparate dei miei avversari preferisco rispondere mostrando ciò che abbiamo fatto in 5 anni e promettendo cose concrete e realizzabili”.

Puntuale la risposta della civica Obiettivo Comune Gallarate di Massimo Gnocchi, altrettanto ironica, con foto di due o più balle di fieno: “Lo è, lo è. Ci sono anche queste. Alla boschina le balle abbondano”. E, poi, sul profilo Instagram della civica Gnocchi e i suoi hanno fatto un secondo post: “Dopo aver visto, in un suo post, il sindaco in piedi su una balla di fieno a vantarsi di quello che ha fatto in questi 5 anni, abbiamo voluto verificare di persona alla Boschina. Questa volta aveva ragione, ne abbiamo trovato una pila…”.