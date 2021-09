La Polizia ha fermato due presunte ladre nel quartiere di Sciarè di Gallarate

Nel pomeriggio di lunedì la Polizia di Stato di Gallarate ha arrestato una ragazza italiana appena diciottenne per furto aggravato.

La ragazza in compagnia di una complice minorenne si aggirava con fare sospetto nel quartiere Sciarè. Le due donne “indagavano” sulle abitazioni del quartiere, probabilmente con l’intenzione di saccheggiarle, ma grazie all’occhio vigile di un agente del Commissariato, libero dal servizio, sono state fermate prima che potessero entrare in azione.

Il personale del Commissariato diretto da Luigi Marsico è intervenuto a seguito della segnalazione del collega e dopo aver perlustrato le zone indicate, ha rintracciato le giovani donne alla stazione cittadina.

Le due ragazze erano prive di qualsiasi documento: si sono dichiarate entrambe minorenni, senza tuttavia fornire alcuna indicazione sui propri genitori, sono state accompagnate in ufficio per essere sottoposte a foto-segnalamento.

Dai successivi controlli, una delle due, da poco maggiorenne, risultata destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in quanto imputata per furto aggravato, è stata arrestata e condotta presso il carcere di Pontremoli per scontare la pena.

L’altra donna, sedicente minorenne, non fornendo alcuna informazione agli agenti circa i propri parenti che potessero farsene carico, d’intesa con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, è stata affidata ad una comunità.