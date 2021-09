A Laveno Mombello tre giorni dedicati alla biblioterapia

Un evento speciale dedicato alla Biblioterapia a Laveno Mombello, nel fine settimana del 17, 18 e 19 settembre. Gli appuntamenti sono organizzati dall’assessore alla Cultura Mario Iodice, con la collaborazione della biblioteca con l’idea di diffondere la cultura del libro come strumento di svago e di educazione, ma anche di “cura” dell’anima e dello spirito.

“Si sente parlare poco e in modo approssimativo di questo strumento. E invece è un metodo a disposizione di diversi professionisti che possono avvalersi di ogni tipo di materiale narrativo per raggiungere i propri obiettivi professionali. Nei paesi anglosassoni è nata agli inizi del ‘900, in Inghilterra è molto diffusa e numerosi sono gli studi, condotti con gruppi di controllo, che ne attestano la validità, in Italia invece ancora oggi la pratica della biblioterapia è poco diffusa. In questo particolare momento storico si vuole proporre questa esperienza per trovare un modo alternativo per affrontare le difficoltà contingenti utilizzando il grande patrimonio culturale che si possiede”, si legge nel comunicato dall’evento.

Il festival vuole introdurre nell’immaginario collettivo l’abitudine a concepire la biblioteca come luogo di benessere e i libri come medium di sostegno e crescita. Gli eventi sono organizzati a Villa Frua, per tre giorni di incontri a tema con la presentazione dei concetti e delle tecniche della biblioterapia e una serie di laboratori tre le sale e il parco. Inoltre, i partecipanti potranno aderire ad un’esperienza immersiva guidata da un’esperta del settore sul tema l’Amor mundi. Previsti poi, incontri per presentare forme di cura attraverso l’uso della lettura e dell’arte nelle sue forme diverse. Tutte le attività si svolgeranno su prenotazione e saranno gratuite.

PROGRAMMA

PRIMA GIORNATA VENERDI’ 17 SETTEMBRE

ore 15.00 “Origine storica, canoni di svolgimento, possibilità di utilizzo nelle diverse professioni, psicodinamica e gli aspetti scientifici” Conferenza a cura di Alessandra Manzoni (50 posti)

ore 17.00 “La ricerca come felicità” intervista a Silvia Pareschi in occasione della nuova edizione del libro “Il vecchio e il mare” con letture (40 posti)

ore 20.30 Saluto introduttivo dell’Assessore alla Cultura Prof. Mario Iodice. “Animae mundi” reading di Biblioterapia umanistica integrata a attraverso un libro guida per esplorare l’importanza dell’amore nella creazione di un mondo nuovo, a cura di Alessandra Manzoni (40 posti)

SECONDA GIORNATA SABATO 18 SETTEMBRE

ore 10.30 “Il mito dell’Amore”. Qual è l’origine della comune idea di Amore? Incontro di Biblioterapia umanistica, a cura di Alessandra Manzoni (12 posti)

ore 17.30 (“Il Libro” bookshop Mondadori, via Labiena 10)

laboratorio esperienziale per adulti “Libri illeggibili. Emozioni di carta” Un viaggio dentro i libri nel loro essere materia, a cura di Tiziana Figus e Barbara Salvioni (8 posti)

ore 20.30 reading di Biblioterapia umanistica Integrata

“Frida Kahlo. Corpo e Amore” La potenza delle vite altrui come strumento di proiezione e di crescita personale, a cura di Alessandra Manzoni e Neve Mazzoleni filosofa e storica dell’arte (40 posti)

TERZA GIORNATA DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 10.00 “Non è solo roba da piccoli” incontro per genitori alla scoperta dell’albo illustrato, strumento per creare un tempo e uno spazio magico in cui entrare in sintonia con i più piccoli attraverso la lettura condivisa , a cura di Chiara Ghinassi – Associazione “Essere Esseri Umani” 2 (20 posti)

ore 10.00 (Biblioteca Comunale A. Pozzi) Letture animate per i più piccoli (15 posti)

ore 10.30 incontro di Biblioterapia umanistica “Amare sé stessi”, viaggio nello spazio e nella capacità di crescere nel proprio privato, a cura di Alessandra Manzoni(12 posti)

ore 17.00 incontro di Biblioterapia integrata, umanistica e clinica “L’Amore alla prova del tempo” viaggio tra parole ed emozioni nel mondo dell’amore e della relazione a cura di Alessandra Manzoni e Adriana Tremolada, Psicologa psicoterapeuta (20 posti)

ore 20.30 “Ex arte amor mundi” Concerto di Marco Marcuzzi

Un viaggio personale tra la musica classica, pop e Jazz (50 posti)

INFO UTILI PER TUTTA LA MANIFESTAZIONE

-Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in Villa De Angeli Frua (via Roma 16/A Laveno Mombello)

tranne il laboratorio “Libri illeggibili" che si terrà presso “Il Libro” bookshop Mondadori (via Labiena 10 Laveno Mombello)

– La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita, solo con green pass

– Gli incontri sono a numero chiuso e si consiglia la prenotazione

– Per prenotare compilare e inviare il modulo google all'indirizzo

https://forms.gle/n119yn48Hs9UeSwVA oppure contattare la biblioteca: tel. 0332.625555 / email biblioteca@comune.laveno.va.it