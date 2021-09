Nuove telecamere in arrivo a Barasso. Il Comune amministrato dal sindaco Antonio Braida ha ottenuto nelle scorse settimane un finanziamento di 34 mila euro grazie ad un bando regionale.

L’amministrazione comunale, di concerto con la Polizia Locale, ha presentato un progetto avente per tema l’ammodernamento e l’ampliamento del proprio impianto di videosorveglianza.

Il finanziamento, a fondo perduto, permetterà al Comune di ammodernare e ampliare l’impianto esistente costituito da 20 telecamere, alcune delle quali oramai obsolete.

Il finanziamento infatti permetterà al Comune di posizionare 10 nuove telecamere in varie parti del paese: 5 saranno nelle aree del parcheggio della stazione FNM, 1 in piazza san Martino, 1 in piazza san Nicone, 1 alla Colonia Elioterapica e 1 al parcheggio di via Al Piano.

Verrà inoltre posizionata una telecamera specifica per lettura targhe all’incrocio tra via Bregonzio e via al Piano per sanzionare automezzi non idonei per dimensioni e peso verso via al Piano oggetto di un complessivo intervento di adeguamento funzionale per rendere più agevole l’accesso alla Colonia Elioterapica Marisa Rossi.

Oltre alla sostituzione dell’attuale server gestionale con un impianto più attuale e performante, verranno inoltre sostituite 8 telecamere esistenti tra cui quelle nell’area della Piattoforma Ecologica nella frazione Molina e al cimitero. È iniziato in questi giorni il posizionamento delle nuove telecamere e tutto l’impianto sarà in funzione, dopo il collaudo tecnico, entro la prima decade di ottobre. La gestione delle telecamere verrà affidata al personale della Polizia Locale.