Riparte in presenza la scuola di teatro delle Arti di Gallarate

Riparte a Gallarate la scuola di teatro delle Arti: sulla via segnata da Don Alberto Dell’Orto, la scuola è stata riaperta a gennaio 2021, con una proposta di laboratori online per tutte le età, che hanno riscosso grandissimo successo. E adesso si prepara a un nuovo anno.

«Siamo pronti a ripartire, quindi, con i corsi in presenza per bambini, ragazzi e adulti – con una proposta formativa ampliata e specifica» dice Giulia Provasoli, responsabile della scuola.

«Crediamo molto nel teatro come strumento ludico e formativo per tutte le età; questo anno di corsi online ci ha insegnato tanto, ci ha mostrato quanta voglia ci sia di esprimersi, contattare il proprio corpo, la propria voce, le emozioni, giocare a fare teatro, insieme. Specialmente in questo periodo storico così complesso, che ci ha isolati, abbiamo bisogno di ristabilire un contatto con gli altri e con noi stessi, aprendoci alla condivisione non solo di emozioni e vissuti comuni, ma anche di spazi fisici, comunitari. È necessario che torniamo a sentire il teatro come un luogo aperto e di tutti, che ciascuno può far fiorire con la propria creatività».

«Proponiamo laboratori diversi in base alle età, con una grande attenzione alle esigenze dei singoli gruppi e di ciascuna fase evolutiva, anche grazie a una equipe di insegnanti ampliata: attori, registi e insegnanti di cinema, educatori, tutti giovani professionisti del territorio».

Sono previste lezioni di prova gratuite per ogni corso, il 28, 29 e 30 settembre.

Per rispettare le normative anti contagio, sarà necessario prenotarsi entro lunedì 27.

Bambini 5/7 anni > mercoledì, ore 18.30/19.30

Bambini 8/10 anni > giovedì, ore 18.30/19.30

Ragazzi 11/13 anni > mercoledì, ore 16.00/18.00

Ragazzi 14/18 anni > giovedì, ore 16.00/18.00

Adulti Over > martedì, ore 20.30/22.30

Adulti Under > mercoledì, ore 20.30/22.30

Per informazioni e per prenotare la lezione di prova:

contatti@teatrodellearti.it

www.teatrodellearti.it

tel 347.1077970