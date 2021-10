Elezioni Cislago, i commenti dei candidati sindaco

È Stefano Calegari con la lista civica IES – Impegno e Serietà il nuovo sindaco di Cislago.

I commenti a caldo degli altri tre candidati sindaco.

Debora Pacchioni, candidata della lista Cislago in Comune: «Dovremmo essere la seconda lista in ordine di voti e questa è una piccola soddisfazione. Facciamo i complimenti a chi ha vinto. Faremo la nostra parte dai banchi della minoranza, con proposte e coinvolgendo sempre i cittadini che ci hanno sostenuto e che ci seguiranno».

Palpabile il rammarico e l’amarezza del candidato sindaco Gian Luigi Cartabia, sindaco di Cislago dal 2016 al febbraio 2021: «Ha vinto l’astensione, saremo governati da un gruppo di minoranza, anche se hanno vinto in modo considerevole. Saremo lì a verificare cosa farà la nuova amministrazione».

«Auguro buon lavoro al nuovo sindaco – ha concluso Cartabia – spero che sia presente come era presente il sindaco uscente. È chiaro che c’è un po’ di amarezza dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto».

Luciano Lista, candidato sindaco di Uniamo Cislago: «La campagna elettorale si è conclusa. Uniamo Cislago si è presentata ai cittadini con spirito costruttivo e di rinnovamento. È stata una bellissima esperienza che ha gettato le basi per il nostro percorso che ci vedrà comunque protagonisti in questi anni. L’esito delle urne ha decretato la nostra sconfitta. Un punto di partenza, non un punto di arrivo. Congratulazioni al vincitore e a tutti i candidati che si sono cimentati in questa competizione elettorale.

Auguri di buon lavoro a tutti gli eletti e ai futuri componenti della Giunta Comunale. Ma soprattutto auguri a Cislago».