Eolo emette bond per 375 milioni di euro per finanziare il 5G

Eolo spa finanzia la crescita con l’emissione di bond. In particolare, Zoncolan Bidco spa, la società che detiene la totalità del capitale di Eolo spa e partecipata da Partners Group (75%) e Cometa spa. (25%) ha emesso obbligazioni per 375 milioni di euro e stipulato un contratto di credito revolving super senior per un importo complessivo di ulteriori 125 milioni di euro.

Le due operazioni servono ad accelerare il piano di sviluppo per completare la copertura nel sud Italia e il prossimo lancio di servizi di connettività Fwa a 300 mbps su tecnologia 5G. Gli investimenti verranno implementati da subito, nella convinzione che l’FWA (Fixed wireless access) rappresenti la soluzione complementare all’FTTH che renderà possibile una digitalizzazione rapida e sostenibile dell’intero territorio nazionale. Il piano prevede in particolare un forte investimento mirato a densificare le antenne tramite l’utilizzo delle onde millimetriche a 26 GHz e 28 GHz che, grazie alle evoluzioni in ottica 5G, consentono di offrire servizi ad altissima capacità (VHCN) laddove l’utilizzo della fibra fino alle case risulta impraticabile. Ma l’evoluzione tecnologica passa anche per il rilegamento in fibra ottica delle antenne, secondo il modello FTTA (Fiber To The Antenna); un obiettivo che Eolo sta portando avanti a partire dall’accordo siglato quest’ anno con Open Fiber e con altri operatori per collegare 1.000 antenne in fibra ottica.

Advisor finanziario dell’operazione è stata Morgan Stanley & Co. International Plc, mentre Clifford Chance e The European House Ambrosetti hanno agito come advisor legale e finanziario di Cometa. Latham & Watkins e Grimaldi Studio Legale sono invece stati gli advisor legali per Partners Group.