Manifesti abusivi a Varese, la segnalazione del PD

Non si ferma il fenomeno dell’occupazione abusiva degli spazi elettorali in città, anche in queste ultime ore di campagna elettorale.

«Constatiamo ancora una volta che ‘i soliti noti’, i paladini del decoro e della legalità, oggi hanno coperto i manifesti di Galimberti, a Capolago, Bustecche, Calcinate – segnala Luca Carignola, segretario del PD varesino – Non pensino però con questi mezzucci di intimorirci o di condizionare il voto di domenica. Sperando che i responsabili vengano individuati e adeguatamente sanzionati, siamo convinti che i varesini sono sufficientemente maturi per capire che da una parte c’è chi ha dimostrato di lavorare per il bene ed il futuro della città, dall’altra ci sono quelli che sarebbero solo in grado di bloccare Varese e farla tornare indietro di anni».

Come noto, la pubblicità elettorale attraverso manifesti è regolamentata secondo una netta suddivisione tra i partiti in lizza, che prevede l’assegnazione di precisi spazi.