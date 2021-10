Mastromarino supera il quorum e si conferma sindaco di Lavena Ponte Tresa

Correre da soli non è sempre sinonimo di partita vinta a tavolino. In questa tornata elettorale l’ostacolo da non sottovalutare è stato quello del quorum necessario per non far commissariare il comune: il 40 % dei votanti.

Dopo una domenica mattina scoraggiante, dove alle 12.00 si era recato a votare solo il 9% degli aventi diritto, l’affluenza in ascesca delle ore a venire a consentito all’unico candidato, e già sindaco, di confermarsi primo cittadino. Alle urne si sono recati 2514 aventi diritto cioè il 40,8%, che ha evitato il rischio commissariamento di un soffio.

Le sue prime parole da neoeletto: “Sono molto soddisfatto del risultato, con 2376 voti validi su 2514 che sono venuti a votare abbiamo registrato solo un 5% circa di schede bianche o nulle, il che significa che non c’è stato voto di protesta. E’ un voto che ha alcune caratteristiche”, prosegue Mastromarino, ” E’ un voto di responsabilità da parte del paese, nonostante qualcuno abbia cercato di non spingere le persone a votare. Invece il paese ha risposto con senso di responsabilità. Pensiamo solo che la scorsa tornata elettorale, con tre liste in gara, avevano votato circa 3200 persone e oggi, con una solo lista, abbiamo raggiunto le 2500!”

Secondo Mastromarino ad essere premiato è stato il lavoro messo in campo nei 5 anni passati, “Come di può vedere dalle numerosissime preferenze prese dai membri della giunta. Ora l’importante sarà comunque amministrare per tutto il paese, e questo sarà sotteso a tutte le azioni che metteremo in campo.”

Per quanto riguarda le preferenze, i più votati sono stati: “Miss Preferenza” Valentina Boniotto (357), Silvia Zocchi (318), Giuseppe Pellegrino (271), Pasqualino D’Agostino (263), tutti membri della giunta precendente. Un risultato significativo, se si pensa che Lavena Ponte Tresa è un comune di 5mila abitanti. E altri quattro sono stati i candidati che hanno superato la soglia “delle tre cifre“: Emanuele Massara (125), Decimo dall’Omo (118), Filippo Cardellicchio (114) e Marcello Lesina Martinelli (109).

Tutte le preferenze e tutti i membri del Consiglio Comunale: