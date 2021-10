A Volandia si racconta la storia dell’elisoccorso con il libro di Francesca Indraccolo e Francesca Guido

Sabato 16 ottobre, alle ore 10.15, è in programma a Volandia-Museo del Volo, in località Case Nuove a Somma Lombardo la presentazione del libro “Missione Paziente – Nascita e sviluppo dell’Elisoccorso in Lombardia” (SUPER Edizioni – Pernice Editori S.r.l., 25 euro), scritto dalle giornaliste Francesca Guido e Francesca Indraccolo. Ingresso Gratuito. Green pass e prenotazione obbligatori. Per iscriversi: delia.durione@volandia.it.

Il libro illustra le tappe più significative dell’evoluzione del sistema di emergenza-urgenza regionale e racconta, attraverso una ricca raccolta di immagini, gli aspetti organizzativi e le principali progettualità sviluppate nel corso degli anni: dall’utilizzo del verricello all’hovering, dal volo notturno all’implementazione delle tecnologie di ultima generazione che hanno consentito l’ampliamento delle tipologie di missione dopo il calare del sole e in luoghi montani e impervi.

All’incontro, che sarà aperto da Claudio Tovaglieri, presidente del Comitato Scientifico del Museo, interverranno, oltre alle autrici, Cesare Cardani, presidente della Fondazione Pro Elisoccorso – Servizio 118 onlus, associazione che ha promosso l’iniziativa editoriale, Gianluca Marconi, responsabile dell’Elisoccorso e del 118 di Sondrio (Areu Lombardia), Mauro Del Romano, medico dell’Elisoccorso della Base di Como (Areu Lombardia), Roberto Cappelletti, infermiere dell’Elisoccorso della Base di Como (Areu Lombardia), Manuel Giordana, pilota, comandante della Base di Como (Babcock MCS Italia), Valerio Rebai, delegato del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della VII zona Valtellina e Valchiavenna.

Al termine dell’evento, in occasione di “Viva! Settimana della Rianimazione Cardiopolmonare, una delegazione del 118 di Varese farà una dimostrazione delle manovre “salva-vita”.

L’evento è organizzato da Volandia in collaborazione con la Fondazione Pro Elisoccorso, che da oltre 20 anni si occupa di promuovere la cultura e la conoscenza del settore dell’emergenza-urgenza sanitaria. Al termine dell’incontro sarà possibile acquistare il volume nello shop del Museo del Volo. Il 20% del valore del prezzo di copertina sarà destinato alla Fondazione Pro Elisoccorso per una donazione di materiali e attrezzature in favore di Areu Lombardia, l’Agenzia regionale dell’Emergenza-Urgenza.

È in programma l’atterraggio nel parco del Museo dell‘AW 139 dell’Elisoccorso di Como intorno alle ore 12. Il mezzo di AREU Lombardia sarà in assetto operativo e sarà possibile vederlo da vicino fino alle ore 13, fatta salva la necessità di decollare in caso di emergenza.

Dalle 9 circa alle 13 il pubblico di appassionati potrà anche ammirare anche un AW 169 messo a disposizione da Leonardo Helicopters. Per il soccorso sanitario “di terra” sarà invece presente una delegazione del 118 di Varese con un’ambulanza. Gli operatori faranno una dimostrazione delle manovre “salva-vita” di rianimazione cardiopolmonare in occasione di “Viva! Settimana della Rianimazione Cardiopolmonare”.

Il libro

“Missione Paziente” racconta, attraverso 15 capitoli, oltre trent’anni di attività del servizio lombardo. Sfogliando le pagine si possono trovare inoltre sezioni dedicate alla CRELI, la Consolle Regionale Elisoccorso, al volo notturno, alle “manovre speciali” con l’impiego del verricello o dell’hovering e alle modalità del trasporto dei pazienti affetti da Covid-19. Completa il volume una scheda grafica contenente i modelli e i dati tecnici di due dei modelli di elicotteri in linea in Lombardia.

Il libro è disponibile per l’acquisto anche sullo shop online dell’editore, SUPER Edizioni – Pernice Editori S.r.l., al link shop.pernice.com/product/missione-paziente/ e in altre librerie in Lombardia. Anche in questo caso il 20% del ricavato sarà destinato alla onlus.

Il volume “Missione Paziente” segue “Tra terra e cielo – I 30 anni dell’elisoccorso a Como”, anche questo realizzato da Guido e Indraccolo con finalità divulgative e di raccolta fondi.