Al Sociale di Luino un omaggio teatrale al genio immortale di Fellini

A Luino torna il grande teatro e arriva proponendo una serata con le premesse culturali che si racchiudono in un nome passaporto di estro e creatività italiana immortale: Fellini.

Lo spettacolo (Venerdì 10 dicembre ore 21, al Sociale) dedicato al centenario della nascita del Maestro Federico Fellini non poteva che essere un inno alla fragilità della nostra esistenza. Effimeri, orfani… incompleti, personaggi nati da idee scartate dal Maestro combattono per la propria sopravvivenza. Un susseguirsi di scene esilaranti, acrobatiche e poetiche che, accompagnati da una colonna sonora dal vivo con le più belle melodie del Maestro Nino Rota, ci regalano momenti suggestivi di grande poesia.

I PERSONAGGI

Tonino e Titina sono l’emblema di una umanità cresciuta al margine della società, in un mondo parallelo e sotterraneo che riflette la lotta per la sopravvivenza interiore delle nostre esistenze.

Una sorta di riflessione sulla condizione sociale dell’individuo alle prese con la rete ed i network che ci condizionano e ci dicono che esistiamo solo se compariamo alla vista degli altri.

Anime in cerca del senso della propria esistenza ed in lotta continua con le proprie contraddizioni. Un viaggio onirico in un mondo così lontano ma così vicino.

TEATRO BLU E KATAKLO’ UNITI IN UN VIAGGIO ONICO ED ELETTRIZZANTE

Il connubio di Teatro Blu e la giovane compagnia Kataklo’ di Milano ha dato alla luce uno spettacolo commovente, una creazione dove lo spettatore viene catapultato sin da subito in una atmosfera surreale e fantasiosa. Il susseguirsi delle scene non danno la possibilità di sottrarsi nemmeno per un attimo dalla storia e così, lo spettacolo diviene un veicolo capace di traghettare lo spettatore nella propria interiorità. Un susseguirsi vertiginoso di atmosfere oniriche ed esplosive in cui si alternano storie di ordinaria quotidianità, scene di campagna e di festa, scene improbabili ed estreme visioni ed illusioni attraverso apparizioni clownesche e coreografie mozzafiato.

FELLINI

Un omaggio per il centenario dalla nascita del Maestro

Uno spettacolo esplosivo, elettrizzante

dove il teatro si mescola con le arti circensi, la danza acrobatica, il canto, immagini multimediali e le più belle melodie di Nino Rota

Lo spettacolo è stato premiato a NEXT-REGIONE LOMBARDIA fra le migliori produzioni multidisciplinari lombarde.

Testo e regia di Silvia Priori e Roberto Gerbolès

Con Silvia Priori e Roberto Gerbolès (attori)

Kataklò Acrobatic performers:

Luis Fernando Colombo, Giorgia Magro, Erika Ravot, Francesco Tomasi, Luca Zanni

Coreografie: Giulia Staccioli con la collaborazione artistica di Vito Cassano

Assistente coreografa: Irene Saltarelli

Voce: Francesca Galante

Orchestra: Giuseppe Cima (tromba), Norberto Cutillo (percussioni),

Ciro Radice (fisarmonica), Stefano Risso (contrabbasso), Gianni Virone (saxofono),

Direzione musicale e arrangiamenti: Ciro Radice

Scenografie video: Simona Picchi

Assistenza tecnica: Dario Ermeti

Musiche: Nino Rota

Costumi: Vittoria Papaleo e Maria Barbara De Marco

Direttore tecnico: Lorenz Ronchi

Direzione artistica: Silvia Priori

Prod. Teatro Blu – Varese

in collaborazione con Giovane compagnia KATAKLO’; Athletic Dance Theatre – Milano

VENERDI’ 10 DICEMBRE H 21

TEATRO SOCIALE

LUINO

Biglietti:

intero: 15 euro

ridotto: 10 euro – over 65

gratuito under 20

Prenotazioni:

Teatro Blu 0332 590592 – info@teatroblu.it

WhatsApp 345 5828597