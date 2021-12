Grave incidente sul lavoro a Busto Arsizio, 38enne cade da un ponteggio

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, giovedì, in un cantiere edile in via Francesco Ferrer a Busto Arsizio (foto di un lettore). Un uomo di 38 anni che stava lavorando su un ponteggio è precipitato da un’altezza di circa 8 metri riportando gravi ferite tra le quali un trauma cranico e un trauma al volto.

L’operaio è stato subito soccorso da ambulanza, automedica ed elisoccorso che lo ha trasportato in ospedale a Varese in codice rosso. Sul posto anche Ats, Polizia Locale e Vigili del Fuoco.