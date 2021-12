La favola di Junior Messias, dal calcio della Uisp al gol in Champions con il Milan

Una favola, quella di Junior Messias, che parte dai calci al pallone tirati con la maglia Uisp e arriva a tirare gol decisivi con quella rossonera del Milan. «Dopo il gol mi è venuto da piangere», ha detto Messias. Il suo talento aveva appena portato la squadra di Pioli alla vittoria contro l’Atletico Madrid in Champions League.

Quel pallone, tirato d’istinto, oltre a regalare la vittoria al Milan ha segnato anche uno dei passaggi più importanti della carriera del numero 30 rossonero. Un gol dedicato alla famiglia e agli amici in Brasile, ma anche a tutti coloro che lo hanno sostenuto quando ancora molta strada era da fare. «Ho avuto un percorso diverso dagli altri, per cui il gol è anche per chi ha creduto in me», sono state le prime parole rilasciate alla stampa da Messias. Già, perché il suo percorso è ormai una rarità.

Classe 1991, nel 2011 Messias arriva in Italia dal Brasile, dove si era formato calcisticamente nelle file del Cruzeiro. Si trasferisce nella “Barriera di Milano”, un quartiere di Torino, dove inizia a lavorare come fattorino e corriere di elettrodomestici, non disdegnando altri lavoretti per vivere. In testa, un unico obiettivo: fare della sua passione la sua professione e ragione di vita. Così, dopo non poche difficoltà di inserimento, nel 2013 inizia nel tempo libero a giocare con lo Sport Warique, squadra iscritta al campionato amatoriale Uisp Piemonte. Qui, nel 2015, viene notato dal tecnico Ezio Rossi , ex allenatore del Toro e oggi al Varese, per il quale il talento del brasiliano non passa inosservato.

Messias passa in Eccellenza al Casale e ottiene da subito grandi risultati: segna 21 gol in 32 partite, iniziando la scalata al grande calcio e portando la sua squadra alla vittoria e al passaggio in serie D. Milita in Chieri, Pro Vercelli, Gozzano passando tra serie D e C. Il 30 giugno 2019, Messias passa al Crotone, in serie B, contribuendo alla sua promozione in Serie A e diventando l’idolo dei tifosi crotonesi.

Ad ottobre 2021, Messias esordisce in maglia rossonera. Mercoledì scorso, giocando in Champions League nella partita della fase a gironi contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, ha segnato una nuova decisiva tappa della sua carriera. «Bisogna lavorare duro e non mollare mai, perché la vita non ti regala niente. Per me, qualche anno fa, sembrava una cosa impossibile, ma non ho mai mollato, ci ho sempre creduto. Nella vita bisogna sempre avere speranza», raccontava qualche tempo fa il giocatore all’Avvenire. Un impegno ripagato ma una storia, la sua, che sembra la trascrizione di un sogno che noi possiamo per fortuna vedere e raccontare.