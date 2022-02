Il Cai Luino propone un’escursione in Val Sorda

Venerdì pomeriggio 25 febbraio il Cai Luino propone una passeggiata nei boschi della Valdumentina. Si tratta di un itinerario semplice, poco faticoso, ma di grande interesse perché si ritroverà la memoria di grandi eventi: dallo scontro del ghiacciaio del Ticino con quello dell’Adda, a piccole e curiose storie nate lungo il confine con la Svizzera.

Programma:

L’itinerario che si andrà a percorrere è il sentiero n 207 che tra l’altro fa parte del Sentiero Italia e della Via Verde Varesina. Un percorso con poco dislivello che parte da Dumenza 440m presso il piccolo posteggio antistante la falegnameria porta alla chiesa di S. Nazzario (breve sosta) Si prosegue verso la Dogana di Palone 388m e poi pochi passi per raggiungere l’antico lago oggi località Torbera 380m. Al rientro stesso itinerario.

Tempo totale h2.15 – dislivello 76m – difficoltà E

Accompagnatori Terio 3292892405– Gianni 3387768131 Programma

Ore 13.40 – ritrovo presso posteggio Poppino e partenza alle 13.45 per Dumenza

Ore 14.00 – Inizio escursione da Dumenza

Ore 16.30 – Fine escursione

Si richiedono: abbigliamento e calzature adeguate e pranzo al sacco. L’escursione è gratuita con condivisione spese auto

Per iscriversi: lo svolgimento dell’escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del Cai quali, il Certificato verde (green pass) che dovrà essere comunicato al momento della richiesta d’iscrizione, la compilazione dell’autodichiarazione, che dovrà essere consegnata al capo gita prima della partenza dell’escursione o inoltrata in via telematica a cailuino@cailuino.it , il numero massimo di 20 partecipanti e il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. La richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Da lunedì 21 febbraio a mercoledì 23 febbraio per i soci Cai Luino, Giovedì 24 per i soci di altre Sezioni. Sabato le iscrizioni sono chiuse. Si sottolinea che l’inosservanza delle regole dei partecipazione comporterà l’esclusione all’escursione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina dell’escursione, inviare un Whatsapp ad uno dei recapiti riportati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata