Il Mise autorizza l’offerta di Lu-Ve spa di Uboldo per l’acquisto della Acc di Belluno

Il Mise ha autorizzato l’offerta vincolante di Lu-Ve spa di Uboldo, azienda leader nel mondo degli scambiatori di calore, per l’Acc di Belluno, azienda già in amministrazione straordinaria. Un passaggio importante che prelude a un salvataggio del tessuto produttivo. Lu-Ve, società quotata in borsa, aveva presentato una proposta vincolante per l’acquisto di un ramo d’azienda di Italia Wanbao ACC (WACC), stabilimento di Mel (Belluno), che prevedeva la completa riconversione industriale delle attività per rendere lo stabilimento conforme e coerente con il core business del gruppo.

«Sono particolarmente soddisfatto per gli sviluppi della vicenda – ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti – stiamo rispettando i tempi e stiamo collaborando per il futuro dei lavoratori, dell’impresa e del territorio. Questo primo importante risultato, ricorda il ministro, si è reso possibile grazie all’impegno di chi ha seguito la via della realtà, concretezza e serietà abbandonando percorsi immaginari».

Negli anni Lu-Ve spa, dopo la quotazione in borsa e grazie a una strategia vincente di acquisizioni e investimenti nei mercati emergenti, è cresciuta moltissimo diventando uno dei gruppi leader al mondo nella produzione degli scambiatori di calore.

«Il Mise – conclude il ministro – continuerà a vigilare sull’operazione auspicando che, con impegno, pazienza e celerità, come fatto finora, il percorso venga realizzato evitando vie velleitarie non praticabili».

