“Note in compagnia”, a Tradate il saggio degli allievi della Civica scuola di musica

Una domenica immersi nella musica con i giovani musicisti tradatesi. L’appuntamento è per domenica 13 febbraio alle 15 nel salone di Villa Truffini per “Note in compagnia”, il saggio di metà anno della Civica scuola di musica di Tradate.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Corpo musicale Città di Tradate, è organizzato con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Tradate.

Ingresso libero, con mascherina e greenpass, fino ad esaurimento posti.

Qui la locandina