Pannolini lavabili, a Rescaldina incentivi confermati anche per il 2022

Anche per il 2022 Rescaldina pensa ai più piccoli rinnovando gli incentivi per l’acquisto di pannolini lavabili nell’ottica di promuovere «lo sviluppo di stili di vita sostenibili che sappiano associare il miglioramento della qualità della vita nei suoi aspetti relazionali, sociali, economici e culturali, alla tutela dell’assetto fisico della cittadinanza e ambientale del paese».

Gli incentivi per i pannolini lavabili sono stati introdotti in paese nel 2019 e fanno seguito ad un processo partito due anni prima con l’introduzione della tariffa puntuale e proseguito sul binario delle azioni di sensibilizzazione per la diminuzione della riduzione di rifiuti indifferenziati. «I pannolini “usa e getta” per bambini rappresentano una delle frazioni di rifiuto secco residuo quantitativamente più consistente e qualitativamente di più difficile smaltimento – si legge nella delibera di giunta con cui gli incentivi sono stati confermati anche per il 2022 -. A livello statistico, un bambino nei primi tre anni di vita consuma circa 5.800 pannolini “usa e getta” del peso di circa 300 grammi, pari 1,74 tonnellate di rifiuti non riciclabili da conferire in discarica oppure bruciare nell’inceneritore. La stessa produzione dei pannolini monouso comporta un ingente consumo di risorse naturali (energia, acqua e legno) e l’immissione nell’ambiente di rifiuti non riciclabili e l’acquisto dei pannolini usa e getta rappresenta un costo considerevole per le famiglie».

Non solo. Tra i “pro” rispetto all’utilizzo di pannolini lavabili, oltre ai benefici ambientali ed economici, c’è anche un «maggior benessere del bambino» dovuto alla riduzione di allergie e irritazioni cutanee. Quadro che, nel suo insieme, ha portato il comune a decidere di continuare a spingere sull’acceleratore per il loro utilizzo mettendo sul piatto in tutto mille euro per riconoscere alle famiglie un incentivo per ogni figlio da 0 a 36 mesi per l’acquisto di un kit da almeno sei pannolini lavabili pari al 50% del costo fino ad un massimo di 100 euro.