Una raccolta fondi per l’Ucraina da Aila Onlus, con il supporto di Sos Malnate

L’associazione Aila Onlus-Aps, con il supporto di Sos Malnate e della Consulta Sociale, ha attivato una raccolta fondi per aiutare la popolazione Ucraina coinvolta dalla guerra in corso, che colpisce anche bambini, anziani, malati.

«Tramite alcune associazioni ucraine – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa solidale – siamo venuti a sapere che in questa fase servono farmaci di automedicazione, bende, garze sterili, disinfettanti, siringhe, cotone idrofilo e altri prodotti similari. Vi chiediamo di contribuire, anche in misura minima, per aiutarci ad acquistare questi materiali».

Per aiutare si può far riferimento al Bonifico bancario intestato a:

A.I.L.A. Associazione Italiana Lotta Abusi Onlus

IbanIT98P0843051061000000912942.

causale : AIUTO POPOLAZIONE UCRAINA

«Con i fondi raccolti – proseguono i promotori – acquisteremo i materiali sopracitati e li consegneremo alle associazioni ucraine sul ns. territorio che si adopereranno a farli giungere nel loro paese. In particolare siamo in contatto con l’associazione Anna – Sofia di Varese».

Per ulteriori info: ailaorsatti@virgilio.it, ailamalnate@gmail.com