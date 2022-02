Tour di Antalya, prima tappa a Malucelli. Lonardi (Eolo) quarto

Festival dei velocisti italiani nella prima tappa del Tour of Antalya di ciclismo: come da pronostico il gruppo è arrivato in volata e a vincere è stato il forlivese Matteo Malucelli che corre per la squadra russa Gazprom-Rusvelo e che è al quinto successo da professionista.

Malucelli ha battuto il bresciano Jakub Mareczko, da quest’anno alla Alpecin-Fenix, l’estone Karl Lauk (Bingoal) e Giovanni Lonardi, lo sprinter principale della Eolo-Kometa, l’uomo su cui la formazione varesotta basa le maggiori speranze di cogliere un successo nella corsa a tappe turca che ha preso il via proprio oggi.

La tappa è stata caratterizzata dal forte vento e da una fuga di cinque corridori che è stata riassorbite a 10 chilometri dal traguardo: si è così palesato lo schema più atteso dalle squadre fornite di velocisti, ma la Eolo-Kometa ha dovuto fare i conti con una foratura occorsa proprio a Lonardi a pochi chilometri dall’arrivo. Il corridore veronese è però riuscito a prepararsi alla volata, risolta da Malucelli al fotofinish su Mareczko.

«Il finale è stato un po’ caotico, conoscevo questo arrivo e sapevo che era un po’ difficile da interpretare – ha detto Lonardi dopo l’arrivo – Quelli della Gazprom sono stati bravi a guidare lo sprint, dietro abbiamo lottato per prendere la posizione migliore: avevamo il vento in faccia, sono partito ai 150 metri ma sulla sinistra erano già scattati. Domani sarà la tappa più impegnativa tra quelle che prevedono un arrivo in volata, si arriverà a gruppo ristretto e io cercherò di ripetere quello che ho fatto due anni fa, ovvero a vincere».