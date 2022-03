I mercati straordinari di Busto Arsizio dove e quando si svolgeranno

La giunta di Busto Arsizio ha approvato, su proposta della vicesindaco e assessore Manuela Maffioli, il calendario dei mercati che saranno organizzati dal Consorzio Ambulanti dell’Insubria nel corso dell’anno:

“Madonna in Veroncora”, 24 aprile in via Vespri Siciliani;

“Via Magenta in fiore”, 1 maggio in via Magenta;

“San Giuseppe” 8 maggio in viale Stelvio;

“C’era una volta la fea da straa balon con le bancarelle del Forte” 22 maggio in viale Lombardia;

“Sagra di S. Gregorio” 18 settembre in via Ugo Foscolo e piazza Trento Trieste;

“Sant’Edoardo in straa” 29 settembre in viale Alfieri;

“Sinagü in Straa” 9 ottobre in via Magenta;

“Via Lonate” 30 ottobre in via Lonate;

“Aspettando il Natale con le bancarelle del Forte” 20 novembre in viale Lombardia;

“Aspettando il Natale di viale Alfieri” 11 dicembre in Viale Alfieri.