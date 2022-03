Roberta Covelli a Oleggio per raccontare il potere di benaltrismo e fake news

Roberta Covelli conosce bene i social network. Scrive per Slow News, per Fanpage e per Valigia Blu, quest’ultimo dedicato a pubblicare le storie più vere, indicando ai lettori la strada per salvarsi dalle tante bufale.

Il benaltrismo, le fake news, i finti argomenti sono di casa, sui social network. È vitale attrezzarsi con i giusti strumenti per capire e distinguere la comunicazione scorretta, quella bugiarda, e non perdere la bussola tra le tante informazioni a cui siamo esposti.

Covelli ne parla a Oleggio, al Museo Civico, giovedì 31 marzo 2022.

Il libro è un saggio pop, estremamente attuale non solo perché appena arrivato in libreria, ma perché la comunicazione intorno al conflitto Ucraina-Russia ha, se possibile, confuso maggiormente la situazione e estremizzato le posizioni.

In fondo al libro un “prontuario di difesa” da consultare quando siamo costretti in conversazioni apparentemente senza fine.

Argomentare è diabolico: non riuscendoci si può sempre chiudere con…”E allora i marò?”

Con Roberta dialogherà Massimo Salomoni, diabolico nel suo argomentare, un po’ per carattere e molto per mestiere.

Formatore e docente per l’uso strategico dei social media, sa giocare con le parole e con i contenuti come pochi altri.

Difficile resistere alla sua dialettica.

“Ma allora quante sono le percezioni errate? Quanto influiscono su scelte e opinioni? E quanto possono essere indotte da una comunicazione calcolata, non bugiarda ma scorretta?”

L’evento è organizzato da libreria Piccola Officina del Libro, in collaborazione con la Biblioteca Civica “E. Julitta”, con il patrocinio del Comune di Oleggio

Appuntamento alle ore 18 di giovedì 31 marzo, al museo civico di Vicolo Chiesa 1, Oleggio.

Per prenotarsi: scrivere o telefonare alla Biblioteca Civica, 0321.91343 e biblioteca.julitta@comune.oleggio.no.it

