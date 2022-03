Tutti i canestri dei Senior, proseguono i recuperi del basket UISP

Prosegue a ritmi serrati il campionato di basket Uisp Varese, che sta velocemente recuperando la pausa forzata di gennaio con una serie di partite che permettono di “tornare in pari” con il calendario. Vediamole nel dettaglio.

SERIE A – Lunedì è stato il monento del derby fra Bobbiate e Wool Wa, questi ultimi a bersaglio per 50-47. Bene Tradate Venegono, 56-40 il finale. Martedì Montello batte con merito un buon Fuco, ma la capolista prevale di 15 lunghezze; va invece ko con Origgio i Colori del Gusto Rovello 45-69. Giovedì Travedona supera Somma di 9 lunghezze. Nuova vittoria del Montello Young: 41-82 per la squadra di Frigerio sui Rams Daverio di Giroldi. La Borsanese prevale su Gerenzano 57-33. Derby varesino favorevole a Velate sul Fuco, 57-61, e due su due in settimana per Bst Tradate, che vince a Fagnano sulla Fortitudo 44-58.

Venerdì Bisuschio supera Vedano, con quasi 30 punti di scarto. Comoda vittoria dell’Orange Five in quel di Venegono, larghissime quelle di Cassano Magnago su Limax Clivio e di Senna Comasco su Villaguardia. Nel fine settimana Deportivo Elite sfida Pink Panthers e porta a casa il punteggio di 75-69. Domenica tre match: Osc Tradate – Origgio, San Giovanni Bosco – Master’s Hounds e Guanzate – Villaguardia. I finali premiano gli origgiesi dell’Airoldi, gli olgiatesi del San Giovanni Bosco e Pala.bar, che vince di 11 a Guanzate

SERIE B – Martedì felice per Stealers e Senna Comasco Mutombo Golden: i lariani vincono con Tavernerio, i bustocchi mettono Masnago ko di 23 a fine gara. Quattro le partite di mercoledì, con Montello che prevale 44-40 su Vikingar Cislago, Cuggiono batte per 3 punti Castelletto Ticino, mentre Ornavando Magic e Quelli del Lago espugnano rispettivamente i campi degli Svassi Monate 44-50 e Svo Thunder 56-76.

Giovedì movimentato, con 4 vittorie casalinghe e il successo esterno di Vikings Vergiate in quel di Inveruno. Sorrisi casalinghi per Kolbe Legnano su Antoniana, per i novaresi del Cameri che battono Gallarate per 61-50, per i Mastini che sconfiggono di quasi 30 punti gli Svassi Monate, e della Cuassese, che batte 57-53 Siderea Legnano. Venerdì che racconta delle vittorie di Bizzozero, Vanzaghello, Busto Springers e Antoniano. Netta vittoria dei comaschi su Osteria degli Angeli, Bizzozero fa bottino su Garbagnate 50-46, e Aurora Vanzaghello, vincente per distacco a Sesto Calende. La capolista Busto vince con fatica a Varese in via Adriatico, Bbbb Old Style, cede di misura 64-66. Nelle ultime due gare settimanali fra quattro squadre piemontesi, arrivano referti rosa per Borgomanero che espugna Cameri, battendo Level Up, anche Ornavando vince fuori casa su Trecate.