Un’escursione a San Martino in Culmine con il Cai Luino

Per passare una bella domenica primaverile all’insegna della natura e del turismo lento. L’appuntamento è per il 3 aprile, tutte le info

Domenica 3 aprile il Cai Luino propone una tranquilla escursione sul monte San Martino in Culmine nella Valcuvia. L’itinerario inizia da alcuni tornanti sopra Mesenzana in modo da evitare un poco di percorso su asfalto.

Lasciata la macchina in una piazzuola, dopo circa 1,5 km da Mesenzana si prosegue sempre su asfalto per un altro km. La strada poi diventa sterrata e si intraprende il sentiero 260 che ci porta in Vallalta: percorso dove la nostra sezione ha recentemente provveduto con il comune di Mesenzana ad installare la nuova segnaletica verticale. Da Vallalta (m.832) si imbocca un altro sentiero, la cui prima parte si presenta abbastanza impegnativa. In circa 40 minuti si arriva al Sacrario dei Caduti della battaglia dell’8 settembre 1943 e alla chiesetta di San Martino (m. 1087) da dove si può ammirare un bellissimo panorama sulle nostre valli. Il ritorno sarà fatto per il medesimo itinerario.

Programma:

Tempo h 4.30 – dislivello 700m – difficoltà E

Accompagnatori Adriano 3497661130 – Graziella 3479403561

Ore 9.00 appuntamento presso posteggio di Voldomino alla Comunità Montana

Ore 9.10 partenza con mezzi propri

Vengono richiesti: pranzo al sacco, bastoncini da camminata, abbigliamento e calzature adeguate. L’escursione è gratuita con condivisioni spese auto

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 28 marzo ore 9:00 a mercoledì 30 ore 18:00 per i soci CAI Luino, da giovedì 31 marzo ore 9:00 a venerdì 1° aprile ore 18:00 per i Soci di altre Sezioni.

Lo svolgimento della escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il Certificato verde (green pass) che dovrà essere consegnato al momento della richiesta d’iscrizione, la compilazione dell’autocertificazione, che dovrà essere consegnata al capo gita prima della partenza dell’escursione o inoltrata in via telematica a cailuino@cailuino.it, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Si ricorda che non devono essere scambiati tra i partecipanti alimenti, alcolici e superalcolici.

Ogni partecipante deve avere con sé i dispositivi DPI previsti (guanti monouso, gel disinfettante, mascherina, ecc.) Si sottolinea che l’inosservanza delle regole di partecipazione comporterà l’esclusione alla escursione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra.