Al Musical Box di Besozzo con Francesco Più per il Record Store Day

Appuntamento allo storico negozio di dischi Musical Box di Besozzo. Il negozio di Via XXV Aprile aspetta gli amanti della musica venerdì 23 aprile con un ospite speciale: Francesco Più. L’evento è in programma in occasione del Record Store Day, ma anche in occasione dell’uscita del vinile in edizione limitata dell’artista. A dieci anni dalla sua uscita, infatti, è stato rimasterizzato e ristampato in vinile il mitico “Ma-moo Tones” prodotto da Mr.Eric Bibb.

Francesco Più è un cantante e chitarrista sardo nato nel 1981. Accompagna la propria voce con strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica. Negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale. Una miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave elettroacustica.