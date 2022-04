Angoli fioriti e vie colorate, torna Garabiolo in fiore

Dal 24 aprile al 1° maggio si terrà Garabiolo in fiore, giunto alla VII edizione, l’evento che comunica la forza del linguaggio floreale, le sensazioni e le emozioni legate a piante e fiori. Garabiolo si trasforma in un giardino fiorito ed il visitatore si trova immerso in un viaggio nel tempo e nello spazio, attraverso angoli fioriti che ornano le stradine acciottolate, le piazzette, l’antico lavatoio e tutti gli angoli più caratteristici, dove i protagonisti assoluti restano i fiori e la natura.

Ad ogni edizione viene ricreato nel borgo un viaggio nel mondo dei fiori, espresse anche tramite l’arte del comporre il giardino: un percorso sensoriale, con i colori e i profumi dei fiori, un viaggio alla scoperta della bellezza della natura, armonicamente inserita nel borgo. Passeggiando lungo le antiche vie, si potranno ammirare suggestive decorazioni floreali, in modo da creare con le pietre grezze una relazione unica e visitare, nei giorni festivi e con condizioni meteo favorevoli, giardini privati aperti per l’occasione e opportunamente segnalati.

In questa cornice, che ha al suo interno un particolare paesaggio ancora tutto da scoprire, il visitatore si troverà ad effettuare un viaggio nel tempo, attraverso angoli fioriti realizzati da florovivaisti, giardinieri, artisti ed abitanti del paese. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Amici di Garabiolo, con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e dell’Acli – Circolo “Ul Caminon.

Per maggiori informazioni visitare la pagina facebook Garabiolo oppure contattare il Gruppo Amici

di Garabiolo all’indirizzo mail: gruppoamicigarabiolo@gmail.com