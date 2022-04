A Castellanza torna la Festa di Primavera

Domenica 10 aprile, in viale Lombardia, giornata di festa per dare il benvenuto alla Primavera con mercatino hobbisti, stand gastronomico e iniziative per i più piccoli

La Pro Loco di Castellanza, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, organizza per domenica 10 aprile dalle ore 9 alle ore 19 una giornata di festa per dare il benvenuto alla Primavera.

In viale Lombardia ci saranno le bancarelle degli hobbisti, l’esposizione di auto d’epoca e per i più piccoli i quad. Non mancherà anche il punto ristoro gestito direttamente dalla Pro Loco con salamelle e patatine.

Una parte del ricavato delle iniziative della giornata sarà devoluto al Centro Aiuto Vita di Castellanza, per l’acquisto di materiale di consumo.