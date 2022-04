Una corsa al parco di Appiano Gentile con la Ibex

Un percorso di 10 chilometri immerso nella natura. Appuntamento domenica 22 maggio. Ecco come iscriversi

L’associazione sportiva Ibex bike run ha organizzato una corsa al parco di Appiano Gentile, vicino a Tradate, per il 22 maggio.

Dieci chilometri di corsa completamente immersi nella natura. Una buona occasione per chi vuole avvicinarsi al mondo della “trail run”. La partenza sarà domenica 22 maggio alle 10 da Binago (località Parbina). Gli iscritti potranno ritirare le pettorine sabato 21 maggio dalle 14 alle 18 al centro di vita associativa in via Alcide De Gasperi, oppure sul posto della gara, un’ora prima della partenza. Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne.

Il costo dell’iscrizione è di 13 euro. Tutte le informazioni su regolamento, iscrizioni e premi si possono consultare sul sito dell’associazione a questo link.