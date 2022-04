A Gavirate la prima edizione della CiclAvis

Appuntamento per sabato 30 aprile con la prima edizione della CiclAvis, la pedalata ecologica sulle strade dei rioni gaviratesi organizzata dalla Ciclovarese con la società ciclistica Orinese.

Il ritrovo è fissato alle ore 9 sul lungolago di Gavirate e per i primi 100 iscritti ci sarà un pacco gara in omaggio. La pedalata sarà di 16 chilometri e per i minori di 12 anni è obbligatorio il caschetto.