“Fa’ la cosa giusta” torna in presenza dal 29 aprile al 1° maggio a Milano

Torna a Milano Fa’ la cosa giusta!, la La fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si svolgerà negli spazi di Fiera Milano City dal 29 aprile al 1° maggio.

Giunta alla diciottesima edizione la manifestazione organizzata da Terre di mezzo Editore, torna in presenza con oltre 500 espositori ed un programma di 250 incontri ed eventi tra laboratori, mostre e presentazioni, con una particolare attenzione ai temi della pace e dell’accoglienza ma anche della gentilezza, della cura del pianeta e del prossimo.

La fiera quest’anno sarà a ingresso gratuito per tutti i visitatori con pre-registrazione online, una decisione che vuole favorire una vera ripartenza per il pubblico ma anche per gli espositori.

Con oltre 10 aree tematiche e progetti speciali dedicati alla scuola, la manifestazione si propone nono solo come un grande spazio espositivo e commerciale per prodotti, cibo e moda sostenibili, ma anche come un progetto educativo mirato a costruire insieme le condizioni per un mondo migliore, a partire dall’economia civile e dalla sostenibilità ambientale e sociale.

Tra le novità di quest’anno la fiera dei “Grandi Cammini”, un nuovo progetto che punta a valorizzare itinerari storici e tematici da percorrere a piedi o in bicicletta alla scoperta della cultura e delle bellezze italiane e internazionali.

Ci sarà anche VareseNews, media partner della manifestazione, con uno stand per promuovere la Via Francisca del Lucomagno e il network V2Media che comprende, oltre a VareseNews, anche le testate LegnanoNews, SaronnoNews, VerbanoNews e MalpensaNews.

Qui il programma dettagliato degli eventi di Fa’ la cosa giusta! 2022.