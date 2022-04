A Luino una mattinata insieme per il 25 aprile

Raduno e corteo con omaggio ai Caduti della Gera. In caso di cattivo tempo la manifestazione si terrà a Palazzo Verbania

Diversi i momenti pensati a Luino per il 77esimo anniversario della Liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista. A rendere noto il programma della cerimonia celebrativa del XXV Aprile, il Comune di Luino.

Lunedì 25 aprile:

ore 10:15 – Raduno delle rappresentanze sociali, partigiane, sindacali, d’arma, combattentistiche e delle scuole in Piazza Risorgimento a Luino;

ore 10:30 – Corteo, con accompagnamento della Musica Cittadina, al Monumento a Giuseppe Garibaldi e, attraverso Via Vittorio Veneto e Corso XXV Aprile, al Monumento ai Caduti;

ore 11:00 – In Piazza Risorgimento celebrazione ufficiale. Contributo degli studenti dell’I.S.I.S – Città di Luino Carlo Volonté; una delegazione renderà omaggio ai Caduti della “Gera”.

In caso di cattivo tempo la cerimonia si terrà al Palazzo Verbania di Luino