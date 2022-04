A Parabiago la mostra mercato del vinile

L’associazione culturale Rock Paradise organizza per domenica 24 aprile la Mostra mercato del vinile e del cd per hobbisti. L’appuntamento è al Gentleman’s Garage (in via Santa Maria, 14). All’evento parteciperanno oltre 20 espositori con migliaia di dischi in vinile, Cd e Dvd. Sarà possibile acquistare e scambiare il materiale con gli hobbisti. Possibilità di ristorarsi all’interno del locale. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e si terrà dalle 10 alle 18.