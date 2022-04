Picnic e laboratorio per bambini nell’aula didattica del Parco dei Mughetti

Per la fioritura dei mughetti, il Parco propone picnic e laboratorio per bambini nella nuova aula didattica di Uboldo

Dalle ore 12:30 alle 14:30 di domenica 1 maggio sarà possibile utilizzare la nuova aula didattica del Parco dei Mughetti, in zona Uboldo, per un pranzo al sacco libero e auto-organizzato.

Dalle 14:30 è previsto un laboratorio didattico per bambini sul tema del bosco e delle fioriture:

prima sessione 14:30-15:30

seconda sessione 16:00 – 17:00

Partecipazione gratuita con obbligo di iscrizione tramite l’email info@parcodeimughetti.it o via telefono allo 02.96.95.11.41, indicando nome, cognome, età e sessione.

Come arrivare all’aula didattica? A piedi o in bicicletta passando per Cascina Leva (via Cerro 251 a Uboldo), seguendo la segnaletica dei percorsi del Parco verso il torrente Bozzente e… cercando la bandiera del Parco.