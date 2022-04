Scherma al PalaBorsani di Castellanza: si sfidano in 500 per la Coppa Italia regionale sulle 6 armi

Sabato 2 e domenica 3 aprile, quasi 500 atleti si daranno battaglia per staccare il pass per la Coppa Italia nazionale, ultima occasione di qualificazione ai Campionati Italiani

Sarà il PalaBorsani di Castellanza, storica sede della Coppa del Mondo di spada e degli Europei di scherma del 2012, a ospitare questo weekend le gare valide per la Coppa Italia regionale sulle 6 armi.

Sabato 2 e domenica 3 aprile, quasi 500 atleti si daranno battaglia per staccare il pass per la Coppa Italia nazionale, ultima occasione di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti. Sabato 2 aprile, ad aprire le danze, con convocazione in pedana alle 9 del mattino, sarà la spada femminile (122 atlete iscritte). Seguiranno alle 11:30 il fioretto maschile (62 iscritti) e alle 14:15 la sciabola femminile (21 iscritte). Domenica 3 aprile, alle 9, sarà il turno della gara più ricca di partecipanti, la spada maschile (218 atleti iscritti), alle 11:30 la sciabola maschile (34) e alle 14:15 il fioretto femminile (33).

Andranno alla Coppa Italia nazionale: i primi 35 classificati nella gara di spada maschile; le prime 18 nella spada femminile; i primi 16 nel fioretto maschile; i primi 10 nella sciabola maschile, le prime 9 nel fioretto femminile, le prime 8 nella sciabola femminile. Alla gara sarà presente il pubblico come da nuovo protocollo emanato dalla Federazione che sarà in vigore dal 1° aprile p.v. Per poter accedere al Palazzetto bisognerà presentare Green Pass rafforzato (vaccinazione o guarigione dal Covid) e indossare sempre all’interno le mascherine FFP2.