Il 2 giugno a Vergiate si festeggia fino a mezzanotte

Il paese di Vergiate si ritrova in centro per celebrare il 2 giugno fino a mezzanotte. In occasione della Festa della Repubblica, l’amministrazione comunale insieme ai commercianti e alle altre realtà del territorio ha organizzato un’intera giornata di eventi lungo le vie del centro che fanno da cornice agli appuntamenti istituzionali.

Il programma

Si comincia alle 9.30 in piazza Enrico Baj con la colazione per tutti a cura dei neo-diciottenni. Si prosegue alle 10.15 con l’arrivo in piazza dei bersaglieri della fanfara Vidoletti di Vergiate. Alle 10.30 si apre la celebrazione con i saluti del sindaco Daniele Parrino. Subito dopo, si inaugura la mostra Sculture floreali e comincia la performance teatrale Il lato della marmellata.

Alle 11, sempre in piazza Baj, si tiene il battesimo civico con la partecipazione delle associazioni vergiatesi (in caso di maltempo la cerimonia si sposterà al salone polivalente). A seguire, l’inaugurazione della mostra fotografica realizzata dai neo-diciottenni Vergiovani: occhi giovani su Vergiate. Per concludere, vi è la premiazione di Adotta un quadro, con i quadri dei ragazzi della scuola media esposti nei negozi del paese.

Dopo l’aperitivo delle 12 offerto da Pro loco, Villaggio del fanciullo e Canottieri Corgeno, alle 12.30 in largo Lazzari comincia Tutti insieme a tavola, con le costine della Compagnia dei mai a letto (che replicheranno alle 18.30 per la cena).

Nel pomeriggio il programma continua alla scuola media con la dama vivente, allestita dai bambini delle elementari insieme al damista Gianluigi Corrent. Dalle 15 alle 18, tutti in pista in piazza Baj per danzare insieme ai ballerini delle associazioni Jolly dance, Tony Rose e Centro studio danze Lombardia. Alle 18 in piazza Baj si prosegue con la premiazione degli atleti a cura della Consulta dello sport.

Dalle 14.30 alle 16.30 appuntamento col Battesimo della sella organizzato da Garzonera hores yard. Allo stesso orario comincia anche Gioca volley insieme alla Asd pallavolo Vergiate. Nel pomeriggio in piazza Baj si può visitare anche Arte in piazza: la mostra degli artisti vergiatesi a cura dell’associazione EmozionArte. Dalle 16 alle 18 per le vie del centro si potrà poi visitare la banda itinerante Time to play marching band.

Comincia poi la serata con musica e spettacoli. Dalle 18.30 in largo Lazzari sale sul palco “Italiana” le canzoni più belle. Alle 21 si balla col concerto della Flu band in piazza Enrico Baj. Alle 21.30 in largo Lazzari comincia l’esibizione di Telesuono band.