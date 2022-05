Adelfo Forni porta “La spia del Titanic” a Gallarate

Al Museo degli Studi Patri di Gallarate arriva “La spia del Titanic”: Adelfo Maurizio Forni presenta il suo romanzo in un appuntamento pomeridiano accompagnato anche dalla musica.

“L’autore, da sempre appassionato di storia, si imbatte nelle ricerche dell’amico Claudio Bossi, considerato tra i maggiori esperti europei del Titanic. Forni sta preparando nel frattempo una spy story ambientata ad inizio ‘900. La magica coincidenza (“La vita è l’arte degli incontri”, diceva Vinicius de Moraes) catapulta il protagonista del romanzo a bordo del Titanic in una delle più intricate e coinvolgenti missioni della sua vita di spia. Le ricerche e documentazioni indispensabili alla stesura del romanzo (rese possibili anche grazie alla collaborazione con Bossi), durano quasi un anno. Il titolo, estremamente evocativo, non deve però trarre in inganno, perché c’è molto altro da scoprire sul protagonista, seguendolo tra Napoli, Marsiglia, Damasco, New York e in Sicilia”.

A 110 anni dall’unica traversata del Titanic (nell’aprile 1912) il libro riaccende l’interesse verso un evento-mito del Novecento, facendone sfondo per una vicenda da film.

Al Museo Studi Patri viene presentato sabato 28 maggio, in via Borgo Antico 4 a Gallarate, alle 16.45. Con la partecipazione di Claudio Bossi (storico del Titanic), Cristiana Raimondi al pianoforte insieme alla soprano Mariachiara Cavinato, Mario Chiodetti come narratore.