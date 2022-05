Da Ariete agli Zen Circus, tutti i nomi del Woodoo Fest 2022

Si compone il line-up dell’edizione 2022 del Woodoo Fest, in programma dal 20-24 luglio a Cassano Magnago.

“Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti dei festival estivi, con cinque giornate di musica, campeggio, workshop, natura e tanta energia positiva. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Le Officine in collaborazione con Shining Production e con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago”.

Come sempre l’appuntamento si terrà all’area feste di via Primo Maggio. In questa edizione si alterneranno sui palchi alcuni artisti affezionati al Festival nel Bosco e molte altre novità.

Tra i nomi svelati spicca quello di Mace, dj e producer arrivato in cima alle classifiche con “La Canzone Nostra” e tutte le hit contenute in “OBE” e del nuovissimo album “OLTRE”, in compagnia del live di Venerus, l’onirica voce di “Magica Musica”, Ariete, la rivelazione indie dell’ultimo anno, Massimo Pericolo che torna per replicare il clamoroso

concerto sold out del 2019 nella sua provincia di Varese, la regina della scena musicale milanese Myss Keta e l’energico rock transgenerazionale dei The Zen Circus. E questi sono solo alcuni dei nomi annunciati, a seugire suddivisi per ogni singola giornata.

The Zen Circus

Tutti gli artisti in concerto al Woodoo Fest di Cassano Magnago 2022

Mercoledì 20 Luglio

Massimo Pericolo

Generic Animal

Nicolaj Serjotti

20025XS

Secret Guest

Giovedì 21 Luglio

Ariete

Bnkr44

Giuse The Lizia

Deriansky

Centomila Carie

Venerdì 22 Luglio

Mace dj set

Venerus

Ceri

VV

Sibode dj

Djstivo

Sabato 23 LuglioMyss Keta

Big Mama

Cmqmartina

Populous dj set

Laila Al Habash

Dumbo Gets Mad

Domenica 24 Luglio

The Zen Circus

Naska & Panetti

Tutti Fenomeni

Post Nebbia

Ziliani