Una bella giornata di festa e beneficenza in piazza a Malnate

Una domenica di festa in piazza Tessitrici a Malnate, dove si è svolto l’evento “Sorridi con Barbara in festa di primavera” organizzato dalla Fondazione Giacomo Ascoli in collaborazione con il Vespa Club e la Pro Loco, patrocinato dall’amministrazione comunale.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione per il reparto di oncomatologia infantile. Una giornata di ritorno alla normalità con tanto divertimento per tutti grazie alla presenza di diverse realtà del territorio come i Patrini Malnate (Baseball per ciechi) e ciechi sportivi vaesini, i gruppi di Nati per Leggere e Nati per la Musica, Il Corpo Filarmonico Cittadino, l’associazione italiana sclerosi multipla, la protezione civile, i carabinieri in congedo e molti altri. Non vanno dimenticati gli ospiti speciali come i Truzzi Volanti e Dj Hermann.

Durante il pomeriggio si è tenuto anche un momento speciale: il Vespa Club ha donato il ricavato della manifestazione tenutasi a dicembre “MalnatèNatale”. 750€ per i Carabinieri in Congedo di Malnate che utilizzeranno per l’acquisto di un defibrillatore portatile da collocare nella loro auto e quindi a disposizione della cittadinanza in caso di necessità, grazie alla loro continua presenza sul territorio.

Altri 750€ sono stati donati all’Associazione italiana sclerosi multipla per la ricerca scientifica e a beneficio delle persone affette da tale patologia.

L’assessore alla cultura Carola Botta ha affermato: «Una giornata splendida, dove il volontariato è stato padrone. Con tante sinergie che si uniscono, il risultato è sempre speciale. Un ringraziamento a tutti gli attori ed in particolare a Valentina Borrelli per aver proposto e organizzato questo evento. Prepariamoci per la seconda edizione! Grazie al Vespa Club per il nobile gesto e l’assidua presenza».