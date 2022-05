Per boschi a caccia di rifiuti: a Sumirago torna la giornata del verde pulito

Si terrà domenica 22 maggio la giornata del Verde Pulito a Sumirago, l’appuntamento per la pulizia degli spazi verdi del paese e delle sue frazioni aperto alla partecipazione di tutti. Il ritrovo è fissato alle 8.30 in cinque diversi punti delle frazioni: a Sumirago alla sede della protezione civile di via Matteotti; a Caidate al parcheggio della chiesa parrocchiale; ad Albusciago al parcheggio di via Locarno; a Menzago al parcheggio dell’ambulatorio e a Quinzano alla sede degli alpini.