I candidati di Sumirago a confronto: una serata aperta a tutti all’oratorio di Quinzano

Tre liste in lizza guidate da tre candidati sindaco: sono Yvonne Beccegato, Stefano Romano e Silvana Giamberini. Loro, insieme alle loro liste di candidati, stanno concorrendo al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Sumirago. Per questo il Circolo Acli di Quinzano A.P.S. in collaborazione con VareseNews organizzano un incontro pubblico di confronto elettorale tra i tre candidati Sindaco di Sumirago e le loro liste. L’appuntamento è previsto per giovedì 26 maggio alle ore 20.30 presso l’oratorio di Quinzano in via San Pietro 9. Sarà l’occasione per conoscere dai diretti interessati idee, programmi e liste dei candidati alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.