Una domenica al parco Comerio di Busto Arsizio con Mercato Contadino e Spring Break

Il parco Comerio di Busto Arsizio è sempre più vivo e ricco di iniziative che lo hanno trasformato in uno dei luoghi più frequentati della città da parte di chi ma stare all’aria aperta e godersi le belle giornate primaverili. Oltre all’appuntamento mensile con il Mercato Contadino organizzato da Slow Food, infatti, domenica 15 maggio ci sarà anche un appuntamento dedicato alle associazioni che si occupano di animali grazie all’iniziativa lanciata dall’associazione Casaringhio denominata Spring Break e che metterà in mostra tutte le realtà della zona.

Saranno presenti Apar, l’associazione che si occupa del canile di Busto Arsizio, Cani nel cuore, Dogs Angels, Carmaleonte, fattoria Capra e Cavoli (santuario per animali), Umar (ambulanza per animali), i Trovatelli di Carbonate, Vita da cani e Laila. L’evento è supportato da L’ora glaciale (la gelateria che ha inventato i gelati per animali), e l’istituto di vigilanza la Patria che ha stretto un accordo con Casaringhio per creare un’unità d’intervento notturno che interviene su animali feriti o abbandonati, Free dog sporting team (agility dog).

Naturalmente non mancheranno i 21 produttori agricoli locali selezionati da Slow Food che sono diventati un appuntamento fisso ogni terza domenica del mese. L’idea nasce dalla felice collaborazione tra Slow Food Legnano, Slow Food Valle Olona e alcuni Produttori Locali, sull’esempio dei mercati agricoli di Arluno, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese, Legnano. «L’evento – ha spiegato Paolo Testa di Slow Food Legnano – ha un particolare focus sull’attenzione ai prodotti sani, naturali, a KM0 ed è un’opportunità di incontro tra consumatori e produttori che hanno deciso di non aderire alla grande distribuzione».

L’ingresso è gratuito e si potrà beneficiare di numerose attività di intrattenimento e formazione sul mondo Pet. Sono previsti molti interventi di speech su tematiche come: agility dog, cure veterinarie, pet teraphy e le associazioni presenti spiegheranno quali sono le manovre di primo intervento per i nostri animali in caso di emergenza e a chi rivolgersi nelle fasi successive.

Durante la giornata interverranno la presidente di Casaringhio APS Sara Vega e il consigliere comunale Alessandro Albani. Alle 17, a chiusura della giornata, verrà consegnata una donazione di prodotti e cibi per animali alle varie associazioni. Per i più piccoli saranno organizzate attività ludico ricreative come laboratori, letture di fiabe e percorsi sensoriali con la possibilità anche di vivere un pic nic in famiglia nei grandi spazi verdi del parco Comerio. La giornata sarà allietata da un dj set e un “Aperidog” con crocchette offerte per tutti gli amici a quattro zampe. Al mattino, portando un tappetino, sarà possibile fare Yoga con Terrazza Sporting club.

Mercato Contadino Spring Break edition è svolta in collaborazione con Royal Time, Lumapiù, Caravanseray, Croci, A.P.A.R, La patria, L’ora glaciale, Cani nel cuore e molti altri.

