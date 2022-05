Una festa dei bambini a Castello Cabiaglio

Come da rituale, il mercato domenicale del GiustoinPerfetto sarà anticipato dalla festa dei bambini che inizierà sabato 4 giugno pomeriggio. Giochi e sport, laboratori artistici, letture per l’infanzia, spettacoli serali e diurni, una tendata notturna e yoga mattutino.

Sabato sera si esibirà Claudio Madia in Saltimbanco, spettacolo circense del fondatore della Piccola Scuola di Circo di Milano, riempiendo la piazza di magia e sorrisi.

Per gli instancabili appassionati di Lego, domenica 5 giugno sarà fruibile la mostra di opere in mattoncini con spazio gioco libero per creare piccoli manufatti. Come sempre, ricco stand gastronomico dal sabato pomeriggio, le birre artigianali Beautiful Rebels e l’immancabile camioncino itinerante del Gelandando.