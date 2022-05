A Gallarate ritorna lo Sbaracco di Primavera

Ritorna lo Sbaracco di Primavera. I giorni 6, 7 e 8 maggio il saldo dei saldi, occasioni per tutti, offerte da non perdere nei negozi aderenti del centro.

Esposizione di opere d’arte per le vie della città, giocoliere e cantastorie, gonfiabili, crêpe, pop corn e tanto altro. Parcheggio convenzione Seprio Park – Via Bonomi – dalle 07.00 alle 23.00 €.1,00 ogni 4 ore o frazioni.

Elenco dei commercianti aderenti:

• L’emporio dei sapori – Crocetta

• Celine abbigliamento – Crocetta

• Elehesse makeup – Crocetta

• La bottega dei tuoi sogni – Crocetta

• Viola nei fiori – Crocetta

• La Cinzia – Crocetta

• Cristina di Finato – Piazza Libertà

• Zaro gioielleria – Corso Italia

• Macchi Calzature – Largo Camussi

• Les Tricots abbigliamento – Via Turati

• Ottica Rizzo – Via Turati

• Abitare le idee – Via San G. Bosco

• Biancoecru ricami – Via Mazzini

• Barberini – Via Mazzini

• Giuliaenne abbigliamento – Via S. Antonio

• Idea Regalo – Via S. Antonio

• Gasparoli colorificio – Via Trombini

• Moks abbigliamento – Via Trombini

• Fontana borse – Via Mercanti

• Ridolfi Sport – Via Mercanti

• Eva tessuti e accessori – Via Mercanti

• Glam In abbigliamento -Via Mercanti

• Altodigamma – Via Don Minzoni

• Portobello road – Via Don Minzoni

• Clan abbigliamento – Via Don Minzoni

• Civico 8 abbigliamento – Via Manzoni

• Acuitis ottica – Via Manzoni

• Ghelfi abbigliamento – Via Manzoni

• Madama Vintage – Via Cadolini

• Liuteria M&M – Via Cadolini

