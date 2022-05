“Home again”: la scuola di danza Aretè torna in scena

Lunedì 16 maggio alle 20.30 al teatro Lux di Sacconago andrà in scena Home again, uno spettacolo di danza classica e musical, frutto del lavoro svolto in questo difficile anno accademico dalla scuola di danza Aretè.

La serata, che rappresenta per la scuola la ripartenza dopo due anni di digiuno da palcoscenico, ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale: lo spettacolo si aprirà con un video ricordo, il flash mob organizzato lo scorso anno a fine lockdown, sempre con il patrocinio del Comune, in piazza Vittorio Emanuele.

Il titolo Home again sta proprio a sottolineare il ritorno degli artisti a casa…sul palcoscenico: nel primo tempo sarà rappresentato ‘Il sogno di Marie’, balletto in 2 quadri, liberamente tratto dal racconto ‘Histoire d’un casse-noisette’ di Alexandre Dumas padre, nel secondo tempo saranno presentati brani di musical e acrodance.

Nel corpo di ballo, per la parte classica, ci saranno anche due ballerini del Teatro alla Scala, Daniele Lucchetti e Massimo Dalla Mora.