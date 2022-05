La “festa di primavera” a Golasecca

In piazza ci saranno mercatini, stand gastronomico e iniziative culturali

Golasecca è pronta per la festa di primavera: sabato 21 e domenica 22 maggio è previsto un ricco programma di iniziative, tra mercatini, stand gastronomico e iniziative culturali, con il patrocinio del Comune di Golasecca e la collaborazione di Pro Loco, Parole per Terra e Gam.

Si inizia sabato alle 21.00 con Gianni Bullo che presenterà il suo libro in un piacevole salotto letterario con accompagnamento musicale e servizio bar delle attività commerciali presenti in piazza (foto Alessio Luisetto).

Domenica alle ore 10.00 mercatino hobbistico, alle 12.30 è possibile poi pranzare insieme in piazza con stand gastronomico. La giornata proseguirà alle ore 15.00 con il saggio canoro dei bambini della Scuola Primaria; alle ore 16.00 laboratori e visite guidate al GAM (Golasecca Archeologia Multimediale). Alle ore 17.00 esibizione musicale di un giovane emergente golasecchese.

Gran finale alle ore 21.00 con serata in musica tutta da ballare con “Rochi”. Un occasione da non perdere assolutamente.