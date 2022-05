Marina di Guardo a Luino presenta “Dress Code Rosso Sangue”

La presentazione del libro scritto da Marina Di Guardo “Dress Code Rosso Sangue” avrà luogo sabato 21 maggio ore 17.30 a Palazzo Verbania di Luino, edificio riqualificato nel 2019, progettato come Kursaal. La meraviglia assoluta è la terrazza al secondo piano che domina il lago Maggiore e che, nelle giornate limpide, permette di ammirarne non solo la costa, ma anche le montagne che lo circondano, dal Piemonte alla Svizzera.

L’evento è molto atteso nella città lacustre, anche perché Marina (madre di Chiara Ferragni) vi ha vissuto per un periodo della sua vita ed è organizzato dall’associazione culturale Amici delle Sempiterne presieduta da Simona Fontana e dal Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano presieduto da Giusy Giordano con il patrocinio della Città di Luino in collaborazione con Cantina Bottenago.

Marina Di Guardo presenterà dunque a Luino il suo nuovo, adrenalinico thriller, che ci portera’ nel jet set milanese ed affronterà tematiche importanti quali la violenza contro le donne. Cecilia Carboni ha venticinque anni e per buona parte della vita si è ritrovata a seguire, suo malgrado, i diktat imposti dal padre Alberto, uno dei più quotati avvocati milanesi. Proprio per volere suo, si è laureata in Giurisprudenza e ha iniziato il praticantato nello studio legale di famiglia. Il suo futuro sembra già delineato, quando un giorno le viene rivolta una proposta allettante: lavorare nel prestigioso showroom di Franco Sartori, uno degli stilisti più celebri al mondo. Lei, da sempre appassionata di moda, per una volta non ha esitazioni, e sceglie di darsi finalmente la possibilità di decidere da sola della propria vita, senza tener conto del parere degli altri, compreso quello del fidanzato Andrea, avvocato a sua volta e collaboratore di Alberto. La scelta si rivela azzeccata: Cecilia è brava, chiude contratti importanti, tanto che brucia le tappe, fino ad assumere un ruolo di rilievo alla Maison Sartori, nonostante Georgette Lazare, direttrice dello showroom, le remi contro. Ma il destino ha in serbo per lei amare sorprese. Franco Sartori viene trovato assassinato in un cascinale in rovina. Per Cecilia è l’inizio di una caduta verticale agli inferi. Sono le convulse settimane delle vendite primaverili, e lo showroom si popola non solo di clienti, ma anche di poliziotti, misteri, segreti insospettabili e purtroppo anche di nuove vittime, ancora in contesti inquietanti. Chi c’è dietro gli omicidi? E se fosse proprio Cecilia la prossima nella lista? L’abisso è pronto a inghiottirla, svelando verità che mai avrebbe immaginato.