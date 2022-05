Martedì 31 maggio la consegna delle civiche benemerenze a Caronno Pertusella

L’evento si terrà dalle ore 20:30 presso il Municipio, in piazza Aldo Moro 1 e sarà seguito da un rinfresco e dal concerto “Viaggio in Europa tra musica barocca e la musica di oggi”

A Caronno Pertusella appuntamento a martedì 31 maggio per la consegna delle civiche benemerenze per l’anno 2022, l’ormai tradizionale cerimonia che premia i suoi cittadini benemeriti in occasione della Festa Patronale Unitaria del paese.

L’evento si terrà dalle ore 20:30 presso il Municipio, in piazza Aldo Moro 1 e sarà seguito da un rinfresco e dal concerto “Viaggio in Europa tra musica barocca e la musica di oggi”, con musiche eseguite dal quartetto d’archi “Gruppo Sinestesys” e la direzione artistica del maestro Andrea Renato Arnaboldi.

In caso di maltempo la cerimonia si terrà nella sala Agorà del Palazzo comunale, nel rispetto e in applicazione alle normative sanitarie vigenti Covid-19.

Il programma della giornata: