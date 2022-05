Musica, giochi e spettacoli. Il 21 e 22 maggio torna Happiness a Cislago

Con un team di oltre cinquanta volontari che lavoreranno ininterrottamente per tre giorni, l’associazione Amici dell’Infanzia di Cislago si prepara finalmente a tingere di blu il paese e a mettere nuovamente al centro i bambini con il grande evento “Happiness 2022 – Il ritorno della Ciurma” in una speciale edizione piratesca.

Spettacoli, giochi, attività e laboratori saranno protagonisti della tradizionale kermesse di due giorni dedicata all’infanzia e alle famiglie, ambientata nell’area festa della scuola dell’infanzia Sacra Famiglia, in Piazza E. Toti 41 a Cislago, dove albergheranno colori, allegria, musica, ottimo cibo e divertimento assicurato per tutte le età.

Tra gli spettacoli in programma, tutti ad ingresso libero e gratuito, “La maledizione del forziere”, divertentissimo spettacolo de “La fiaba” di Andrea Anzani, previsto per sabato pomeriggio alle ore 16.40. Sempre sabato, alle ore 21.00, sarà la volta di The Funky Machine un mix di energia, simpatia e coinvolgimento, per uno spettacolo musicale che spazia dai classici degli anni ’70 fino ai più recenti successi di musica pop e dance.

Domenica 22, alle ore 17.00 Pettirossa Bubble Show, spettacolo di clownerie e bolle di sapone e alle ore 20.30, a conclusione della manifestazione, sarà la volta dei Toon Busters – Carton Band, che faranno rivivere le più famose sigle dei cartoni, in una fantastica esibizione di brani live. I bambini della scuola dell’Infanzia saranno invece protagonisti assoluti, domenica 22 alle ore 14.30 in Piazza E. Toti.

Tantissime le prenotazioni già ricevute per il consueto appuntamento con “La Locanda dei Corsari” dove, regina incontrastata della festa sarà l’immancabile salamella. Per informazioni e prenotazioni: 349.09.21.774 o info@amicidellinfanzia.org. L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 maggio.

Il programma della manifestazione: