“Oltre le frontiere”, a Luino il primo triangolare italo-tedesco di calcio giovanile

Sabato 28 maggio a Luino, sul campo del centro sportivo comunale del parco Margorabbia, si terrà il primo triangolare italo-tedesco di calcio giovanile, denominato “Oltre le frontiere”. Ad affrontarsi le squadre della Luino 1910, del Gavirate Calcio e del FC 08 Bad Säckingen. L’evento beneficerà della sponsorizzazione del ristorante multietnico “La Luinese”, che offrirà due pasti ai ragazzi tedeschi, i quali alloggeranno nella palestra delle scuole medie. Il triangolare si concluderà con una grigliata tra membri delle tre squadre partecipanti, organizzata dalla Luino 1910.

Spiega Ivan Martinelli, assessore allo sport: «Il nome ‘Oltre le frontiere’ è stato scelto perché Bad Säckingen, come Luino, è una città di frontiera, con il solo Reno a separarla dalla Svizzera. Il triangolare è un progetto pilota proposto dall’amministrazione e volto a gettare le basi per altri progetti simili tra le realtà sportive del Luinese e i loro omologhi stranieri, in modo da alimentare una rete intereuropea dello sport giovanile».

«Dopo il biennio appena trascorso, e in un contesto geopolitico quanto mai incerto», continua l’assessore, «è importante promuovere questi momenti di socialità, condivisione e apertura verso i nostri vicini europei, con particolare attenzione per gli adolescenti, ossia la fascia di età maggiormente penalizzata dalla pandemia dal punto di vista sociale. L’ingresso dell’evento è libero, pertanto invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di sport e amicizia».

Prosegue Libero Tatti, consigliere all’interculturalità: «Con Bad Säckingen siamo entrati in contatto già a fine 2020, nel quadro del gemellaggio sportivo tenutosi l’estate scorsa in Francia, nella nostra città gemella di Sanary-sur-Mer. I tedeschi purtroppo dovettero rinunciare all’ultimo causa Covid. Con loro però siamo entrati da subito in grande sintonia, tessendo una relazione di fiducia ed amicizia che ora ci consente di programmare iniziative comuni centrate sui giovani. Ringraziamo la Luino 1910 per la collaborazione e la Gavirate Calcio per la partecipazione. Non ultimo ringraziamo il giovane e dinamico Jaker Ali, gestore del ristorante La Luinese, in via San Pietro. Facendo leva sulla recente manifestazione di interesse per la sponsorizzazione di eventi da parte delle attività produttive e commerciali del territorio, (https://www.varesenews.it/wp-content/uploads/2022/04/Avviso-sponsorizzazioni.pdf), Jaker si è messo in gioco per accogliere i ragazzi tedeschi nel suo locale, in linea con lo spirito di ospitalità volto ad arricchire le relazioni tra giovani cittadini europei».