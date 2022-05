A Sesto Calende una serata di letture per la pace, partendo dal libro di Gino Strada

L’appuntamento è proposto dall’Associazione Pace e Convivenza, che invita tutti a partecipare anche per condividere esperienze e testi

Venerdì 27 maggio alle ore 20.45 nella sala Consiliare del Municipio di Sesto Calende, l’Associazione Pace e Convivenza invita a una serata dal titolo “Letture di pace in tempi di guerra”.

«Dopo lo stop causato dalla pandemia, preoccupati per una guerra così vicina e violenta, riprendiamo il filo del nostro progetto culturale “Uno sguardo sul mondo” con cui negli scorsi anni abbiamo proposto films, libri, interviste e incontri sui problemi della convivenza pacifica e dei diritti umani nel mondo. La realtà è complessa, le sofferenze sono innumerevoli, la presenza delle famiglie profughe dall’Ucraina nei nostri paesi ci coinvolge. Le guerre nel mondo sono decine e decine, spesso dimenticate; le responsabilità sono molte, le cause si ripetono e non si sanno prevenire. La produzione di armi aumenta, anche a scapito di altre spese sociali e ambientali, ma si indebolisce il senso di sicurezza e la fiducia stessa nell’umanità».

«In questa serata proporremo la lettura di brani attuali o di testi ormai classici sui grandi temi della pace, della non violenza, del senso della storia umana, libri che aiutano a riflettere, a porci domande e cercare risposte senza pregiudizi».

Cuore dell’incontro sarà il libro “Una persona alla volta”, il libro postumo del grande costruttore di pace Gino Strada, fondatore di Emergency.

Pace e Convivenza (che è un’associazione di promozione sociale) invita tutti, «in particolare i giovani» a venire anche per «proporre esperienze o testi che ritengono significativi per indirizzarci sulla via della pace».

Appuntamento il 27 maggio, alle 20.45, in Sala Consiliare.